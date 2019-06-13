شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 4 آلاف شقة بمشروع جنة بمنطقة التوسعات بزايد ونسبة الإنجاز تخطت 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، نسب تنفيذ مشروع جنة بمنطقة التوسعات الجديدة داخل المدينة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ نحو 4 آلاف شقة، بواقع 268 عمارة.

وأضاف المهندس أحد إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن متوسط نسبة التنفيذ تخطت الـ80 %، من الهيكل الخرسانى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية ديسمبر المقبل.

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وحول المرافق، قال نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق الرئيسية لمنطقة التوسعات والثورة الخضراء، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل كامل منطقة التوسعات تصل تكلفتها الإجمالية لـ200 مليون جنيه.

وأكد المهنس أحمد إبراهيم، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرافق والبنية التحتية لمنطقة التوسعات فى شهر يوليو المقبل.