شكرا لقرائتكم خبر عن 46.6 مليون ريال أرباح النايفات للتمويل بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة النايفات للتمويل تحقيقها صافي ربح بلغ 46.64 مليون ريال بالربع الأول المنتهي في تاريخ 31 مارس 2019م.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشارت الشركة إلى تحقيقها إيرادات تبلغ 84.9 مليون ريال، بزيادة قدرها 1.12% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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ويبلغ إجمالي أصول المحفظة الائتمانية للنايفات حوالي 2.23 مليار ريال، بزيادة قدرها 5.8% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018م، و4.7% مقارنة بالربع السابق.

وقد زاد صافي دخل الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.2% منذ عام 2015م (كما في 31 ديسمبر 2018م)، وحقق الربع الأول من عام 2019م هامش دخل صافي بنسبة 54.9%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في مارس الماضي على طلب شركة النايفات للتمويل طرح 36.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30.041% من أسهم الشركة.