شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: 40 مليار دولار تدفقات متوقعة للسوق السعودي بعد الانضمام لمؤشر "إم إس سي آي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تتراوح التدفقات النقدية الناتجة عن إدراج السوق السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة إن انضمام السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة سيسهم في زيادة حجم السيولة بالسوق، إضافة إلى أنه سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وقالت إن إدراج الأسهم السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" سيسهل وصول المستثمرين إلى سوق الأسهم السعودية، بحسب العربية نت.

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وتوقعت الوكالة مزيداً من استثمارات المؤسسات الدولية في السوق السعودية التي تعتمد على البيع بالتجزئة، كما توقعت زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة.

وتتوقع "موديز" زيادة مديري الأصول بالسوق السعودية، في وقت يوسع الدوليون منهم نطاق الاستثمار بالسوق، متوقعة أن يكون الطلب الواسع على الائتمان إيجابياً لمديري الأصول، كما أنه سيتيح لهم تقديم منتجات استثمارية جديدة.

وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.