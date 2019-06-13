شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تمنح 14 شركة جديدة رخصا للعمل بالخدمات المالية المبتكرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لـ 14 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية "فنتك" بمثابة دفعة جديدة للعمل بالبيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة بالمملكة.

وأشارت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك الشركات ستنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً والبالغ عددها 21 شركة.

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وصممت مؤسسة النقد مؤخراً بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة بسوق الخدمات المالية بالمملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.