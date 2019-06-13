شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الإسلامي" يعتزم إصدار صكوك دولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار صكوك مقومة بالدولار نهاية هذا الشهر، لتعزيز كفاءة الشق الأول من رأس المال بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وكان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.