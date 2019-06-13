شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة التجارية بالدمام تؤجل دعوى إعادة التنظيم المالي لـ "الخضري" حتى 24 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن حضور وكيل الشركة الشرعي أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بجلستها التي انعقدت بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، للنظر في طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الوكيل الشرعي أبدى عدم اعتراض الشركة على فتح الإجراء المشار إليه. وبناءً على ذلك فقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ليوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجاري ليتسنى للشركة تقديم المستندات والمعلومات المرتبطة بإجراء إعادة التنظيم المالي.

هذا ويتعذر على الشركة حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

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وأوضحت الشركة أن إجراء إعادة التنظيم المالي يعتبر أحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الحضري قد أعلنت، في مايو الماضي، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.