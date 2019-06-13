شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان للبتروكيماويات" تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيض القروض وتكاليف التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات التي تُسهم في تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتخفيض القروض وتكاليف التمويل، والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن كيان ستقوم بالسداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع مجموعة سامبا المالية والبالغ قدره 1.125 مليار ريال، في تاريخ 12 يونيو الجاري، وذلك عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بالسداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع البنك السعودي الفرنسي والبالغ قدره 2 مليار ريال سعودي وذلك في تاريخ 24 يونيو الجاري، عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

وتعتزم الشركة الدخول في اتفاقية لإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية بما يحقق استراتيجية وأهداف الشركة في تخفيض التكاليف المالية وسيتم الإعلان بهذا الخصوص في حينه.

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ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي من انخفاض قيمة القروض وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية على الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 71 مليون ريال تقريباً، وخلال العام 2020 بمبلغ 230 مليون ريال تقريباً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 197.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 98.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 721.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي لمصانع الشركة وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة.