شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سدافكو" تُقر توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وصدقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

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كذلك فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وقررت الجمعية صرف مبلغ 2.8 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400 ألف ريال لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 216.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 260.2 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018.