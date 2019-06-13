شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يونيو .. انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بين البنك الأول و"ساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال البنك الأول إن فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك السعودي البريطاني "ساب" ستنقضي بنهاية يوم 15 يونيو الجاري.

وقال البنك في بيان لموقع سوق "تداول"، إنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني البنك الأول على صفقة الاندماج.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقال البنك، في بيان سابق، إن عملية الدمج ستتم من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018.