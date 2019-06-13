شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "طيبة القابضة" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 160.4 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2019 بقيمة 72.205 مليون ريال، على عدد 160.457 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بحصة تبلغ 0.45 ريال للسهم، بما نسبته 4.5% من القيمة الإسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 13-1016 يونيو الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع في 30 يونيو الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع نصف ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة الأسهم الاسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 27.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.