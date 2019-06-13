شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يفوض بنكاً يابانياً لترتيب قرض بـ200 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوض بنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي بنك "ميزوهو" الياباني لترتيب قرض بقيمة 200 مليون دولار.

وينقسم القرض إلى شريحتين بآجال استحقاق لثلاثة أعوام وخمسة أعوام مع خيار تمديد قيمة القرض لتصل إلى 400 مليون دولار ، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يتم توزيع القرض على بنوك عدة بهوامش فائدة تتراوح ما بين 80 إلى 110 نقاط أساس فوق معدل الاقتراض السائد في لندن.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد جمع ملياري دولار العام الماضي عن طريق قرض لثلاثة أعوام تم ترتيبه مع 18 بنكا.