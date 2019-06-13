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شكرا لقرائتكم خبر عن "بي. بي" البريطانية ترفع تقديرات الاحتياطي النفطي السعودي 12 % والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت شركة النفط البريطانية بي.بي تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي بنسبة 12% و22% على الترتيب، وذلك في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 والتي تُعد مرجعاً للصناعة.
وتغير تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018، من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي، بحسب ما نقلته "رويترز".وفي يناير المنصرم، أعلنت السعودية عن زيادة احتياطياتها من النفط والغاز، وذلك بعد إجراء تدقيق مستقل، حيث وصلت احتياطيات النفط داخل المملكة وفي الحقلين المشتركين مع الكويت إلى 268.5 مليار برميل، فيما تقدر احتياطيات الغاز بنحو 325 تريليون قدم مكعبة.
ورفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017.
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