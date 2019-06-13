شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي: أعداد المستثمرين ترتفع 42% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت أعداد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

ودخل السوق 1360 مستثمراً جديداً، منهم 1250 من الأفراد و110 مؤسسات، مقابل 979 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت أعداد المستثمرين الإماراتيين بنسبة 76.5%، وأعداد المستثمرين العرب بنسبة 12.9%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبلغت قيم التداول خلال الفترة نفسها نحو 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2018، أي بارتفاع نسبته نحو 32.5%.

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وسجلت أعداد المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 7098 مستثمراً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، منهم 3003 مستثمرين مؤسساتيين، ونحو 4095 من المستثمرين الأفراد.

وبلغت تداولات المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في السوق (بيعاً وشراء) 6.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، بوفد يترأسه خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة، في فعاليات مؤتمر معهد "ميلكن" الأميركي، والذي عقدت فعالياته في مدينة لوس أنجلوس خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو الماضي.

وقام وفد السوق خلال جولته الأميركية بزيارة كل من بورصة ناسداك وبورصة نيويورك يومي 2 و3 مايو على التوالي.

يشار إلى أن عدد المستثمرين بسوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوز مليون مستثمر بنهاية أبريل الماضي.