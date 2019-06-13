شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" السعودية تسعى لإنشاء محطة تخزين بميناء الفجيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس شركة أرامكو السعودية، فرصة شراء أو إنشاء محطة لتخزين النفط في ميناء الفجيرة.

وتتعامل الشركة مع ميناء الفجيرة عبر طرف ثالث وتبحث في إمكانية شراء منشآت تخزين وتجارة في الميناء أو إنشاء مستودعات جديدة خاصة بها.

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ويصل إجمالي ما تصدره أرامكو عبر الميناء إلى نحو 350 ألف برميل يومياً، بحسب صحيفة الخليج.

يذكر أن "أرامكو" تستخدم منشآت لتخزين النفط ومشتقاته خارج المملكة إضافة إلى ميناء الفجيرة الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء عالمي لتجارة وقود السفن، منها ميناء العين السخنة وسيدي كرير.

يشار إلى أن شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية الذراع التجارية لأعمال شركة أرامكو السعودية وقعت اتفاقيتين في فبراير الماضي مع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد المصرية" لتخزين منتجات بترولية بمصر بغرض إعادة تصديره إلى السوق الأوروبي.