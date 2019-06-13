«المركزي» يستضيف جلسات برنامج التمويل الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتنسيق مع الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة، الثلاثاء الماضي ورشة عمل امتدت على مدار نصف يوم، وتمحورت حول التمويل الإسلامي.

شهدت الورشة مشاركة أصحاب المصالح الرئيسيين من المؤسسات المالية الحكومية الكبرى في دولة الإمارات. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من جلسات عديدة سيتم عقدها ضمن البرنامج التنفيذي الذي أُطلق مؤخراً ليشكل منبراً لتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والأهمية الاستراتيجية لأصحاب المصالح الرئيسيين، وذلك بهدف تعزيز الريادة الفكرية. ويدعو المصرف المركزي الموظفين المعينين حديثاً لحضور هذه الجلسات بحيث يتمكن الشباب المواطنون من المشاركة وزيادة مستوى الوعي لديهم حول مواضيع رئيسية في هذا المجال، الأمر الذي سيساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية.

عُقدت الجلسة الأولى من جلسات البرنامج التنفيذي في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وحضرها ممثلون كبار من مؤسسات رقابية في الدولة مثل سوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة التأمين، حيث تم التركيز على مناقشة المواضيع الاستراتيجية الراهنة.

بدأ البرنامج بكلمة افتتاحية لمبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، أكد فيها أهمية تنظيم قطاع التمويل الإسلامي. كانت الجلسة الأولى بعنوان «المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي» تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية بمشاركة كل من فضيلة الشيخ الدكتور عزنان حسن، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني، عضوي الهيئة العليا الشرعيّة، واستعرضت الرؤى الأساسية المتعلقة بمبادئ التمويل الإسلامي