منصة «Hub71» في أبوظبي تدعم الشركات الناشئة بالمنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت «Hub71»، وجهة التكنولوجيا العالمية التي تقودها شركة مبادلة للاستثمار بالتعاون مع مايكروسوفت وصندوق «سوفت بنك فيجن» و«سوق أبوظبي العالمي»، عن إبرام شراكة جديدة مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، الذي يعد جزءاً من شبكة عالمية مكرسة لترويج وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد «Hub71» إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال.

وفي ظل هدف مشترك يتمثل في دعم رواد الأعمال للوصول إلى المستوى العالمي، تعد هذه الشراكة جزءاً من جهود أكبر على مستوى المنطقة. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في شؤون الشركات الناشئة، شهدت الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها زيادة بنسبة 222% بين عامي 2015 و2018. ومع إبرام 404 صفقات على مستوى العالم العربي في عام 2018، فإن جميع المؤشرات الرئيسية للمؤسسات تشير إلى وجود المزيد من النمو والفرص.

وأظهر تقرير MAGNiTT أيضاً أن «35% من إجمالي الشركات الناشئة في العالم العربي لديها مقار في دولة الإمارات». وفي ظل سعي هذه الشركات للوصول إلى مرحلة النضج، ستعمل «Hub71» عن قرب مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي لإيجاد شركات ناشئة ورواد أعمال مستعدين لتحقيق النمو على الصعيد العالمي، ومنحهم فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية ورأس المال والسياسات التنظيمية المرنة في دولة الإمارات.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: توفر المنطقة اليوم مقومات ملائمة لإطلاق الشركات الناشئة. ولكن على الرغم من أن تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية على أرض الواقع يعد إنجازاً كبيراً، إلا أنه من الصعب إيجاد طرق لتوسيع نطاق هذه الشركات. وفي ظل مجموعة العناصر الفريدة التي توفرها Hub71 وتشمل الوصول إلى رأس المال وشبكات العلاقات المحلية والعالمية ونخبة من شركاء الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب البيئة التنظيمية الجذابة، يمكننا جعل هذه الخطوة التالية أكثر سهولة. وتسلط شراكتنا مع منتدىMIT لريادة الأعمال في العالم العربي الضوء على التزامنا بدعم المواهب الاستثنائية في المنطقة كما أنها ستمكنHub71 من أن تكون منصة انطلاق عالمية للابتكارات المختلفة.

من جهتها، قالت هلا فاضل، رئيسة مجلس إدارة منتدىMIT لريادة الأعمال في العالم العربي: منذ انطلاقته عام 2005، ساهم منتدىMIT لريادة الأعمال في العالم العربي في تغيير نظرة الآلاف من أبناء المنطقة نحو ريادة الأعمال والابتكار. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمنصة Hub71 الاستفادة من شبكتنا من الخريجين بهدف استقطاب رواد أعمال جدد في مجال التكنولوجيا إلى أبوظبي، ليستفيدوا من شبكات علاقاتنا في تحقيق التوسع والنمو لشركاتهم الناشئة على الصعيد العالمي.