«أبوظبي للاستثمار» يستحوذ بالكامل على «ماديسون أفينيو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار شراء حصة شركة «فيرنادو ريالتي تراست» البالغة 25% في برج المكاتب في شارع ماديسون أفينيو 330، وسط حي مانهاتن في نيويورك.

وتمنح الصفقة الجهاز الذي يملك أصلا حصة أغلبية في البرج، الملكية الكاملة فيه. وقالت الشركة مؤخرا إنها وافقت على بيع حصتها في العقار كجزء من عملية إعادة شراء أو بيع للعقار حيث حددت قيمة الحصة ب 900 مليون دولار. ويقع البرج الذي تبلغ مساحته 846 ألف قدم مربعة في موقع متميز، يفصله مبنى واحد فقط عن محطة «غراند سنترال ون وان فاندربيلت».