«سياحة رأس الخيمة» تعزز حملاتها الترويجية في أوروبا

رأس الخيمة:”الخليج 365”

نظّمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الشهر الماضي جولة ترويجية في عدد من مدن ألمانيا والمملكة المتحدة، معززة مكانتها في الأسواق الأوروبية، وجمعت الجولة أكثر من 370 من ممثلي وكلاء السفر ومنظّمي الرحلات السياحية. وجاءت هذه الجولة تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية لجذب 1.5 مليون زائر لها بحلول عام 2021، وأهدافها الرامية لتكثيف تركيزها على التعريف بالخيارات والفعاليات والمعالم المتنوعة التي توفرها الإمارة في الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وشملت الجولة الترويجية عدداً من المدن الرئيسية، بما فيها: هامبورج، وشتوتجارت، وفرانكفورت، ولندن وبيرمنجهام، وليفربول، وإدنبرة، بهدف لقاء ممثلين عن قطاع السياحة والسفر لتعريفهم بالخيارات السياحية المتنوعة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة، لاسيما الشواطئ والصحراء الذهبية والمناظر الجبلية، ونشاطات المغامرات المشوقة.

وتم تنظيم الجولة الترويجية في أماكن شهيرة على غرار استاد الإمارات في لندن، وقلعة أدنبرة، وأتاحت للمشاركين فرصة استكشاف العروض الفريدة والمعالم السياحية التي تقدّمها رأس الخيمة، عبر عروض تقديمية وفعاليات للتواصل ومسابقات تفاعلية.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره إمارة رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة، وشواطئ خلاّبة، ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق، سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر في أوروبا.

فقد شهدت رأس الخيمة زيادة كبيرة في أعداد الزوار القادمين من أوروبا خلال العامين الماضيين، وبالتالي، يعد برنامج الجولة وسيلة مثالية للترويج لما تقدمه إمارة رأس الخيمة لزوارها الأوروبيين من تجارب مميزة والاستمتاع بأشعة الشمس على مدار العام».