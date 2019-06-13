واشنطن تعد الإمارات بمتابعة الإجراءات على واردات الألمنيوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

واشنطن: ”الخليج 365”



أكدت دولة الإمارات والولايات المتحدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الضخمة في الاتجاهين.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، على هامش أعمال قمة اختر أمريكا للاستثمار 2019، وذلك بحضور يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

وأكد المنصوري، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس متينة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وأنها تشهد نمواً متواصلاً وتنطوي على آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.



تعزيز التعاون



وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين بالتركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومواصلة العمل على إيجاد الحلول السريعة لأي تحديات أو قضايا قد تطرأ نتيجة المتغيرات السريعة على الساحة الاقتصادية العالمية، وتوفير البيئة المحفزة والإجراءات الميسرة لنمو الأنشطة التجارية المتبادلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع المستوى الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ومجالات تطويرها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في أسواق الطرفين، وبالاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة في العديد من القطاعات الحيوية.

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القضايا التجارية



كما تم استعراض عدد من التحديات والقضايا التجارية والاستثمارية، التي طرأت أخيراً على أجندة التعاون الاقتصادي المشترك، ومناقشة سبل تجاوزها للوصول بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تميزاً.

وبحث الجانبان على وجه الخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الحديد والألومنيوم المتجهة إلى أسواقها، حيث تعد الإمارات من أهم مصدري الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وركز الجانبان على بحث الوسائل الكفيلة بتجنب الأثر السلبي لتلك الإجراءات والرسوم الجديدة في صادرات دولة الإمارات من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث أبدى الوزير الأمريكي اهتمامه بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية بهذا الشأن.

وأكد المنصوري قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تشكل الإمارات أحد أهم وأكبر الأسواق للصادرات الأمريكية في المنطقة، فيما تشكل الولايات المتحدة رابع أكبر شريك تجاري للدولة.



صادرات إماراتية



وأضاف المنصوري، أنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال عام 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

وأشار المنصوري إلى اهتمام الشركات الإماراتية بتوسع استماراتها في مختلف الولايات الأمريكية، لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأمريكية يزيد على 26.6 مليار دولار.

واتفق الجانبان على أهمية اللقاءات الرسمية وزيارات الوفود والبعثات التجارية المتبادلة والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض التي يستضيفها البلدان على غرار قمة اختر أمريكا للاستثمار حيث تشارك دولة الإمارات فيها بأكبر وفد استثماري من الشرق الأوسط، وإكسبو 2020 دبي الذي سيحظى بمشاركة أمريكية واسعة، وكذلك فعالية اكتشف أمريكا، وملتقى الاستثمار السنوي، وذلك إلى جانب اللقاءات المشتركة كالحوار الاقتصادي الإماراتي الأمريكي الذي ستنطلق فعالياته في 20 يونيو الجاري بالولايات المتحدة.

وأكد وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، خلال الاجتماع أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة في مختلف القطاعات.

وتابع أن الإمارات شريك تجاري واستثماري مهم للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية بين الجانبين للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية، ومناقشة مختلف التحديات لإيجاد الحلول الأنسب لتجاوزها.