تباين أداء الأسهم وسط تداولات مائلة للاستقرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تباين أداء الأسهم المحلية، أمس، وسط أداء مائل نحو الاستقرار عموماً، في ظل مشتريات أجنبية ومؤسساتية متواضعة ارتفع على إثرها مؤشر سوق أبوظبي 0.5% بدعم «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0.44% بضغط من «إعمار العقارية».

لم يتجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب ال5.5 مليون درهم كمحصلة شراء( 4 ملايين في أبوظبي، و1.46 مليون في دبي)، في وقت ضخت المحافظ 30.5 مليون درهم محصلة شراء تركزت معظمها في أبوظبي بنحو 28.37 مليوناً.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على سهم «الدار العقارية» الذي ارتفع 1.07% عند 1.89 درهم، بعد إطلاق الشركة مشروعها العقاري الجديد «الريمان2» بتكلفة 1.7 مليار درهم.

وبلغت سيولة الأسواق 412.8 مليون درهم، منها 231.63 مليون درهم في دبي، و181.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 228.3 مليون سهم، توزعت بواقع 193.3 مليون سهم في دبي، و35 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، من خلال 4681 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.5% عند مستوى 4990.85 نقطة، مستمداً الدعم من أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك 0.38% بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.81%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.55%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 1.51%.

وزاد قطاع العقار أكثر من 1% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.07%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.69%. وزاد أيضاً قطاع الاتصالات 1.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.57% مع نزول «دانة غاز» 2.17%، و«أدنوك للتوزيع» 1.1%، بالرغم من ارتفاع «طاقة» 7.27%.

وانخفض كذلك قطاع الاستثمار 1.47% نتيجة انخفاض سهم «إشراق» 2.2%، و«الواحة كابيتال» 1.3%.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع 0.44% إلى مستوى 2663.55 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والتأمين والبنوك والنقل والاستثمار والاتصالات والسلع.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.42% بعد تراجع «إعمار العقارية» 0.87% و«الاتحاد العقارية» 1.73%، و«أرابتك» 1.88%، و«داماك» 1.91%، و«ديار» 3.09%.

وتماسك قطاع البنوك في ظل استقرار كل من «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني». ونزل قطاع الاستثمار 1.22% بفعل نزول سهم «دبي للاستثمار» 1.53% و«شعاع كابيتال» 0.64%، و«سوق دبي المالي» 0.28%.

وانخفض قطاع النقل 1.27% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.93%، و«أرامكس» 1.63%، و«الخليج للملاحة» 0.62%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 51 مليون درهم، مغلقاً عند 4.54 درهم، تلاه سهم «داماك» بسيولة بقيمة 30.5 مليون درهم، ليغلق عند 0.922 درهم، ثم سهم «السلام البحرين» بتداولات ب23.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 0.807 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 60.67 مليون درهم، مغلقاً عند 8.5 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 53.84 مليون درهم، ليغلق عند 14.9 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 25.35 مليون درهم، وأقفل عند 16.24 درهم.

وسجل سهم «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 6.52% مغلقاً عند 0.245 درهم، وبالعكس، تراجع سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.77% إلى 0.23 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «الإمارات للتأمين» بنسبة ارتفاع 10.71% وأغلق عند 7.75 درهم، وفي المقابل، كان التراجع الأكثر لسهم «أغذية» بنسبة 2.79% إلى 3.49 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 27 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و5.48 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 27 مليوناً محصلة بيع، منها 2.76 مليون محصلة بيع العرب، و24.16 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 28.37 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و1.87 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 30.25 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 28.37 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و1.87 مليون درهم محصلة بيع في دبي.