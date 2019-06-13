شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي ينتقد مزاعم ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمس، على تصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتم خفض قيمة اليورو أمام الدولار، مشيراً إلى أن قوى السوق ستحدد سعر الصرف.

وقال دومبروفسكيس للصحافيين في بروكسل «من غير المناسب استخدام مصطلح تخفيض قيمة اليورو»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي يركز على استقرار السعر، مما يسمح لليورو بأن يتم تعويمه في السوق.

(د.ب.أ)

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