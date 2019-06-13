«أوبك» بصدد الاتفاق على تمديد التخفيضات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط نحو 2% أمس الأربعاء، متأثرة سلباً بفعل توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأمريكية رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها «أوبك».

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل، أو 2.43% إلى 61.13 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 2.7% إلى 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأمريكي في تقرير شهري، صدر أول أمس الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام بواقع 160 ألف برميل يومياً إلى 1.22 مليون برميل يومياً، وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يومياً، أي بما يقل 140 ألف برميل يومياً عن توقعات مايو/‏ أيار.

كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط تحت الضغط. وبحسب معهد البترول الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو/‏ حزيران إلى 482.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، امس الأربعاء.



من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المزروعي في المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكتين، أول أمس الثلاثاء، أنه نظراً لمخزونات النفط الحالية يجب أن تظل قيود الإنتاج قائمة، أو تمديدها «على الأقل لنهاية العام»، وتابع «القرار الصحيح هو التمديد».

وكانت «أوبك» وحلفاؤها من المنتجين ومن بينهم روسيا، اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير/‏ كانون الثاني، تجنباً لحدوث وفرة في المعروض.

وكان الاتفاق على خفض الإنتاج لستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول هو خط الأساس.

وقال المزروعي لاحقاً في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي «أعتقد أن الطلب على النفط سيظل قوياً في 2020».

ومن المقرر أن تعقد «أوبك» اجتماعاً في 25 يونيو/‏ حزيران تليه محادثات مع حلفائها، وعلى رأسهم روسيا في 26 يونيو/‏ حزيران. لكن روسيا اقترحت تأجيل الاجتماع إلى الثالث والرابع من يوليو/‏ تموز، وأيدت السعودية الطلب وفق ما صرحت به مصادر داخل المنظمة لرويترز.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، في خطاب اطلعت عليه رويترز، إنه لا يتفق مع اقتراح تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو/‏ تموز.

وقال المزروعي للصحفيين لاحقاً على هامش المنتدى «نعمل على ضبط المواعيد»، مؤكداً أنه ليس لديه أفضلية محددة في ما يتعلق بعقده هذا الشهر، أو الشهر التالي.

وقال «بالنسبة إلي، لا فارق... نحن نتحدث عن فاصل زمني لا يتجاوز أسبوعين. أهم شيء هو ما نعلمه اليوم، وما نعلمه اليوم يقول لنا إننا بحاجة للتمديد، من وجهة نظري». (وكالات)