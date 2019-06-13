شكرا لقرائتكم خبر عن «ميد»: الإمارات والسعودية محركا مشاريع المرافق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير لمجلة «ميد» إنه في عام هادئ يشهده قطاع المرافق على صعيد المنطقة، منحت كل من الإمارات والسعودية القطاع فرصاً تضمن استمرارية الحركة والنشاط.
فعلى صعيد قطاع الطاقة، أصدرت كل من أبوظبي ودبي وثائق المناقصات الخاصة بعدد من المشاريع الكبرى خلال الشهر الماضي، حيث دعت شركة الإمارات للمياه والكهرباء «إيويك» 13 شركة مقاولات مرشحة لتقديم عروضها بحلول 15 سبتمبر لمشروع محطة الطاقة المستقلة في الفجيرة «F3»، في حين حددت «ديوا» موعداً نهائياً في أغسطس لمناقصة مشروع محطة الطاقة الشمسية. وتستعد «إيويك» أيضاً لإطلاق مناقصة لمشروع الطاقة الشمسية في الظفرة. وأطلقت دبي مناقصة مشروع محطة المياه في حصيان.
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