تباين مؤشرات الأسهم الخليجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية في نهاية تداولات أمس الأربعاء، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بنحو حاد، بنسبة زادت على 2.4%.

السعودية

جاءت بورصة السعودية، على رأس الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس «تاسي» بنسبة 1.06 % إلى 9084 نقطة، بدعم الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

الكويت

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انخفضت مؤشرات بورصة الكويت بنسبة 0.63 % إلى 6455 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنحو 0.43 % إلى 5981 نقطة.

عمان

هبطت بورصة مسقط بنسبة 0.52 % إلى 3962 نقطة، مع انخفاض أسهم «الباطنة للطاقة» بنسبة 5 % و«السوادي للطاقة» بنحو 3.7 % و«العمانية للتمويل» بنسبة 3.6 %.

البحرين

زادت بورصة البحرين هامشياً مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.06 % إلى 1451 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم «زين» بنسبة 9.4 % و«مؤسسة ناس» بنسبة 2.175 و«الأهلي المتحد» بنحو 0.35 %.