شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية في نهاية تداولات أمس الأربعاء، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بنحو حاد، بنسبة زادت على 2.4%.
جاءت بورصة السعودية، على رأس الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس «تاسي» بنسبة 1.06 % إلى 9084 نقطة، بدعم الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.
الكويت
انخفضت مؤشرات بورصة الكويت بنسبة 0.63 % إلى 6455 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنحو 0.43 % إلى 5981 نقطة.
عمان
هبطت بورصة مسقط بنسبة 0.52 % إلى 3962 نقطة، مع انخفاض أسهم «الباطنة للطاقة» بنسبة 5 % و«السوادي للطاقة» بنحو 3.7 % و«العمانية للتمويل» بنسبة 3.6 %.
البحرين
زادت بورصة البحرين هامشياً مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.06 % إلى 1451 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم «زين» بنسبة 9.4 % و«مؤسسة ناس» بنسبة 2.175 و«الأهلي المتحد» بنحو 0.35 %.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات الأسهم الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.