الإمارات تقترح آليات لتطوير عمل «مؤتمر المندوبين المفوضين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2019، المنعقدة حالياً في العاصمة السويسرية جنيف، وتعد دورة المجلس للعام 2019 هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي شهر أكتوبر الماضي، وتستمر أعمال دورة المجلس إلى 20 يونيو الحالي.

شكر المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات على التشريف الكبير الذي حظيت به دولة الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر المندوبين المفوضين، وأضاف: «لقد كان مؤتمر المندوبين المفوضين بدورته الأخيرة تجربة رائعة حقاً، عملنا خلالها كعائلة إنسانية واحدة. جسّدنا فيها معاني العالم المترابط، وأكدنا أن الحوار والانفتاح والتعاون الدولي هو المفاتيح التي يمكن الدخول بها إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لسكان هذه الأرض، وبالنسبة لي ولزملائي في الوفد الإماراتي، كانت تلك الأيام، وستبقى، محطة مضيئة في الذاكرة، نحتفظ بها كذكريات عزيزة، ونرويها لزملائنا الآخرين، باعتبارها قصة نجاح نتبادل خلاصاتها ودروسها في سياق حواراتنا المتواصلة حول التطوير».

وخلال فعاليات المؤتمر تقدم وفد الدولة بعدد من الاقتراحات الكفيلة بتطوير آليات عمل مؤتمر المندوبين المفوضين في دوراته المستقبلية، ومن هذه الاقتراحات الحض على تكثيف الجهود خلال الاجتماعات الإقليمية غير الرسمية للوصول إلى توافق في أغلبية المشاركات، واتباع أفضل الممارسات فيما يخص التحضير للمؤتمرات الرئيسية في مختلف قطاعات الاتحاد وعلى وجه الخصوص الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وتدريب الوفود المشاركة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول أهم المواضيع والقوانين الخاصة بالمؤتمر، وأكد وفد الدولة أن هذه المقترحات سيكون لها أثر إيجابي في إدارة مدة المؤتمر، وتساهم في تقليل مدة المؤتمر لأقل من ثلاثة أسابيع.