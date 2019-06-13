رهانات «خفض الفائدة» تضغط على الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الدولار لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء بفعل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم، بينما عانت العملات عالية العائد بسبب استمرار التوترات التجارية.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، تراجع الدولار 0.1% إلى 96.46 عند أعلى قليلاً فحسب من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 96.46 المسجل الأسبوع الماضي. بدأ أثر الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في الظهور في البيانات مع تباطؤ تضخم أسعار المصانع الصينية في مايو/‏أيار بينما يتنامى الحذر في التصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

تقوض تلك المخاوف الإقبال على العملات عالية المخاطر ليهبط الدولار الأسترالي 0.3% مقابل الفرنك السويسري ويرتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمناً 0.2% أمام الدولار.واستقر اليورو بصفة عامة عند 1.1360 دولار.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو حزيران عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولاراً للأوقية.

(رويترز)