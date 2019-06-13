شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً دولارية نهاية يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت رويترز عن مصادر خاصة قولها إن بنك الشارقة الإسلامي يعد لإصدار صكوك دولارية قبل نهاية يونيو/‏‏‏ حزيران الجاري لدعم الشق الأول من رأس المال.

وكان مجلس إدارة البنك قد أقر مطلع العام الجاري إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) لتعزيز كفاءة البنك المالية. (رويترز)

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