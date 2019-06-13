شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «حماية المستهلك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتضافر جهودهما في مجال حماية حقوق المستهلك، وتنمية الاقتصاد الوطني.
كما تهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود بين الغرفة والجمعية، وتبادل الخبرات في الأنشطة والبرامج، إلى جانب تعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين من خلال صياغة آلية عمل مشتركة من شأنها الارتقاء بمستوى الثقافة القانونية لجمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، فما يتعلق بحماية حقوقهم.
وجرى التوقيع على المذكرة في مقر غرفة الشارقة، أمس بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد خليفة المهيري رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
واتفق الجانبان بموجب المذكرة على تبادل الخبرات والمعارف والتعاون المستمر بغرض تحقيق رؤية وأهداف كل منهما في مجال حماية المستهلك، والاستفادة من خبرات وإمكانات كلا الطرفين.
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