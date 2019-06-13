«الناقلات الوطنية» تتسلم 9 طائرات في 5 أشهر بـ 40.4 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



تسلمت شركات الطيران الوطنية؛ ( «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»)، تسع طائرات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ وذلك وفقاً لبيانات حصلت عليها ”الخليج 365”.

وأظهرت بيانات التسليم الصادرة عن شركتي «بوينج» و«إيرباص» أن الناقلات الوطنية، تسلمت بشكل مباشر 6 طائرات من طراز «بوينج»، و3 طائرات من طراز «إيرباص»، فيما تصل قيمة الطائرات التي سلمت للناقلات الوطنية إلى نحو 4.56 مليار دولار، بما يعادل 20.43 مليار درهم؛ وذلك وفقاً للأسعار الدفترية والتي لا تشمل المحركات ولا التجهيزات الداخلية لكل طائرة، وخاصة أن بعض هذه الطائرات هي تأجير تمويلي.

وتسلمت «الاتحاد للطيران» 6 طائرات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، منها أول طائرة من طراز إيرباص A350-1000، و5 طائرات من طراز «بوينج دريملاينر»، موزعة على 3 طائرات بوينج 787-9،

إضافة إلى طائرتي بوينج 787-10.

وتسلمت «طيران الإمارات» طائرة من طراز A380؛ حيث من المتوقع أن تتسلم الناقلة نحو 6 طائرات من نفس الطراز خلال العام الجاري، كما من المتوقع أن يكون بدء تسلمها في عام 2020، لأول طائرة من الجيل الجديد من طراز 777 إكس في النصف الأول 2020. ففي فبراير/شباط، أعلنت طيران الإمارات عن الالتزام بشراء 40 طائرة A330-900 و30 طائرة A350-900، بقيمة 21.4 مليار دولار أمريكي (78.5 مليار درهم) بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب. وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.

وتسلمت «فلاي دبي» طائرة جديدة من طراز «737 ماكس»، في يناير/كانون الثاني 2019، فيما يواصل تعليق هذا الطراز عن العمل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية من سلطات الطيران في العالم؛ لإعادة تشغيله، وسط وقف عمليات التسليم الجديدة لشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن «العربية للطيران»، تسلمت طائرة جديدة من طراز إيرباص A320 نيو في إبريل/نيسان 2019؛ وذلك كجزء من اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز (A321neo LR)؛ وذلك من شركة التمويل Air Lease Corporation التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها.