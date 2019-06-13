«غرفة أبوظبي» تستعرض فرص الاستثمار بالإمارة في سيؤول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، صباح أمس الأول في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية ندوة حول فرص الاستثمار في أبوظبي، شهدها نحو 120 من كبريات مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية، وبمشاركة كل من منطقة أبوظبي الصناعية ( كيزاد)، ومكتب تنمية الصناعة بالدائرة الاقتصادية بأبوظبي.

وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إن تنظيم غرفة أبوظبي للندوة الاستثمارية في كوريا الجنوبية يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتعزيز فرص ومجالات التعاون التجاري، والتعريف والترويج للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاستثمارية المتوفرة في إمارة أبوظبي إلى جانب تشجيع علاقات التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين كلا الجانبين.

وأشار إلى أن الندوة التي أشرف على تنظيمها المكتب التمثيلي لغرفة أبوظبي في سيؤول هدفت إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة أبوظبي، في ظل المنظومة التشريعية والمالية المتطورة التي هيأتها الإمارة إلى جانب القوة العاملة الماهرة والمزايا النسبية المحفزة، كسهولة ومرونة مزاولة الأعمال والقدرة والتنافسية، التي استطاعت بها إمارة أبوظبي أن تكون بيئة الأعمال الجاذبة والوجهة المفضلة للعديد من الشركات العالمية والإقليمية الراغبة بالدخول إلى أسواق المنطقة.

من جانبه أشاد تشونج مين سيوك، الرئيس التنفيذي لرابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، بالندوة الاستثمارية التي نظمت بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومشاركة شركات ومؤسسات متميزة مثل كيزاد ومكتب تنمية الصناعة، مؤكداً النجاح الذي حققته الندوة بالتعريف بالفرص الاستثمارية المتميزة التي تشهدها العاصمة الإماراتية أبوظبي، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات التعاون التجاري والاستثماري وعقد الكثير من المشاريع المشتركة، والتي تبشر بدخول الأنشطة التجارية المتميزة للشركات الكورية إلى أسواق إمارة أبوظبي، بما يدفع إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.