إطلاق تحدي «سيتي الفنتك» في الشرق الأوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت سيتي أمس عن إطلاق تحدي سيتي الفنتك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يتيح الفرصة لدى مجتمعات الفنتك في المنطقة أن يضعوا أفكارهم في موضع التنفيذ والتوصل إلى حلول مبتكرة حول أربع مشاكل رئيسية:

رقمنة التحصيلات النقدية، والمدفوعات المؤكدة، وتمكين الB2B2C، ورقمنة العمليات التجارية.

وقال امري كارتر، مدير إدارة الحلول التجارية والخزينة لدى سيتي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا: ندعو جميع أصحاب الحلول المبتكرة في قطاع الفنتك بغض النظر عن حداثتهم في الأسواق إلى المشاركة في هذا التحدي الذي يساهم في تحقيق هدفنا وهو إيجاد حلول مبتكرة لعملائنا. ونحن نأمل أن نساهم في تطوير ونمو شركات الفنتك في المنطقة من خلال منحهم فرصة عرض أفكارهم.

سينال الفائزين فرصة للعمل مع إدارة الحلول التجارية والخزينة في سيتي وعرض حلولهم للرعاة التنفيذيين وذلك خلال يوم تحدي الفنتك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر في 9 سبتمبر 2019. كما سيتم دعوة الفائزين إلى مؤتمر «جلوبال فاينانس للبنك الرقمي والمبتكر» في دبي في 10 سبتمبر 2019 بالإضافة إلى منحهم فرصة للعمل مع سيتي على تطوير حل جاهز للسوق بحلول مارس 2020. انقر هنا للمزيد من التفاصيل.

تساهم إدارة الحلول التجارية والخزينة في سيتي مساهمة مباشرة في نجاح عملائنا من خلال توفير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة النقد والتمويل المبتكرة والمصممة خصيصًا للشركات الكبرى والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء العالم. هذا وتعد إدارة الحلول التجارية والخزينة في سيتي رائدة في تقديم أكبر مجموعة شاملة من حلول إدارة الخزانة والتجارة والسيولة الممكّنة رقميًا ويعود ذلك على شبكة سيتي الكبيرة، والمتواجدة في أكثر من 98 دولة، ومنصات تقنية متكاملة عالميًا.