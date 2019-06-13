بحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة مع إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، مع ممثلي قطاع الطاقة الإيطالي في روما لبحث مجالات مشاركة قطاع الطاقة في إيطاليا ضمن مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه مدينة أبوظبي خلال الفترة من 9-12 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في الملتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية الإيطالية في مجلس الطاقة العالمي والذي استضافته شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، وتم في الملتقى الاطلاع على برنامج المؤتمر والفعاليات والمبادرات المرافقة للحدث، ومناقشة عدة مواضيع مشتركة وتبادل وجهات النظر حول تطوير مرحلة الانتقال بمشهد الطاقة في القارة الأوروبية ومنطقة الخليج العربي.

وكشفت اللجنة الوطنية الإيطالية عن تنظيم ندوة على هامش المؤتمر في أبوظبي تحت عنوان «مسارات تحوّل الطاقة الإقليمي في البحر المتوسط». وسيشارك في الفعالية فرانسيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المسارات التي يجب أن تتخذها دول المنطقة من أجل تعزيز آفاق التعاون الإقليمي بشكل منظم حول تطبيق إطار عمل مستدام للطاقة في البحر المتوسط.

وفي تصريح له قال ماركو ماغيري، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية الإيطالية في مجلس الطاقة العالمي: «تلعب الاجتماعات الدولية الكبرى كمؤتمر الطاقة العالمي دوراً كبيراً في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، وتستعرض أعمال المؤتمر أفضل الاستراتيجيات والجهود لتستفيد كل الدول من تجارب الدول الأخرى. وفي منطقة البحر المتوسط تحديداً، لا بد من تعزيز التعاون في سبيل قيادة توجه المنطقة نحو مستقبل مستدام، وسيتم ذلك بدءاً من تحسين وزيادة الحوار في مجال الطاقة بين أوروبا والشرق الأوسط بهدف مشاركة أفضل الممارسات والتشجيع على توسيع البنية التحتية للطاقة».

ومن جانبه صرح الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي: «سيلعب موقع إيطاليا باعتبارها نقطة محورية بين أوروبا وشمال إفريقيا دوراً استراتيجياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال العقود المقبلة. وسينفرد المؤتمر بدعوة قادة وصناع القرار في مجال الطاقة من مختلف مناطق العالم، ويسعدني كثيراً استعداد قطاع الطاقة الإيطالي للتواجد معناً بقوة في أبوظبي».