شكرا لقرائتكم خبر عن .. و10% عجزاً في مصر خلال مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء إن عجز الميزان التجاري زاد 10.1% إلى 4.15 مليار دولار في مارس/ آذار، حيث تراجعت الصادرات 3.9% وارتفعت الواردات 4.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.58 مليار دولار في مارس من 2.68 مليار قبل سنة نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 7.3% والبرتقال الطازج 55.4% والملابس الجاهزة 0.4%.

وارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس من 6.45 مليار دولار قبل عام، بدعم من زيادة واردات اللدائن والبلاستيك بنسبة 14.3% والمواد الكيماوية 29.8% والقمح 18.7% واللحوم 5%. (رويترز)

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