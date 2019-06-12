لا تنقطع بعد انتهاء الشحن.. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية

مصراوي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاصة به.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان اليوم، إن العداد الذكي يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن، ويمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن...