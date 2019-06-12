مصراوي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاصة به.
من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان اليوم، إن العداد الذكي يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن، ويمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن...
كانت هذه تفاصيل خبر لا تنقطع بعد انتهاء الشحن.. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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