البورصة: تنفيذ صفقتين على أسهم "تمويل" بقيمة 306 مليون جنيه بخارج المقصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على أسهم شركة تمويل للتمويل العقارى بحجم 8.7 مليون سهم بقيمة 195.7 مليون جنيه، والثانية على أسهم شركة تمويل للتأجير التمويلى بحجم 430 ألف سهم بقيمة 110.5 مليون جنيه، بإجمالى 306 مليون جنيه للشركتين، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات".
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة كارتا مصر لصناعة الورق بحجم 12.4 مليون سهم بقيمة 62 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 385.5 مليون جنيه بكمية تداول 22.9 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 27 شركة.
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