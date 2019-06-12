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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.58% بما يعادل 15.00 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 622.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 560.06 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 580.00 ومستوى المقاومة 622.00 .
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