الاقتصاد

نور يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 12-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.86% بما يعادل 2.50 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوبا بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 95.30 ، طيلة ثبات الدعم 85.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.00 ومستوى المقاومة 95.30 .

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