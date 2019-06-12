لوجستيك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 12-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.10 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 42.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.50 ومستوى المقاومة 42.50 .
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