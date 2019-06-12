شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد نجاح سهم السعودي الفرنسي (1050) باختراق مستوى المقاومة المحوري 41.00 بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، يأتي ارتفاعه الأخير ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.64% بما يعادل 1.10 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 44.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.00 ومستوى المقاومة 44.18 .