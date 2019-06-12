شكرا لقرائتكم "العقارات" يتصدر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 42 دقيقة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 20:10

سجلت بورصة قطر في جلستها الأخيرة اليوم (الأربعاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 44 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة أخرى، واستقرت 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 587 بليون ريال بزيادة بليوني نستبها 0.34 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 6 في المئة الى 335 مليون ريال في مقابل 358 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 26 مليون سهم، في مقابل 31 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 34 في المئة الى 6479 صفقة في مقابل 9850 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.35 في المئة من قيمته، تعادل 38 نقطة، وصولا الى 10622 نقطة في مقابل 10584 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 3.13 في المئة.

Advertisements

وطاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 0.54 في المئة، الى 1571 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 0.48 في المئة، ثم مؤشر النقل الهابط 0.38 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات المرتفع 1.03 في المئة الى 8175 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.84 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الاتصالات 0.52 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي سادس أكبر زيادة 0.35 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم الصاعد 0.19 في المئة، وسجل مؤشر المصارف أقل زيادة نسبتها 0.06 في المئة.