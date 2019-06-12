شكرا لقرائتكم 6 ملايين دينار زيادة في قيمة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:50

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاربعاء) على ارتفاع 0.06 في المئة تعادل 0.93 نقطة، صعودا الى 1451 نقطة في مقابل 1450.07 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.51 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.71 في المئة ما يعادل 5.50 نقطة الى 765.16 مقابل 770.66 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.04 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.7 مليون سهم في مقابل 8.86 مليون اليوم السابق بنسبة 36 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.46 مليون دينار في مقابل 2.35 مليون اليوم السابق بنسبة 38 في المئة، نفذت من خلال 103 صفقات في مقابل 77 صفقة بزيادة 34 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.08 بليون دينار بزيادة 6 ملايين دينار نسبتها 0.06 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 8 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 4 شركات.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.19 مليون دينار بحريني، شكلت 81 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.71 مليون سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.12 مليون دينار، نسبتها 76 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 3.51 مليون سهم، تلاه سهم زين البحرين بسيولة 96 ألف دينار نسبتها 7 في المئة.