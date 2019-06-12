شكرا لقرائتكم السوق الاول في بورصة الكويت يتراجع 0.63 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:48

حققت بورصة الكويت في تعاملاتها اليوم (الأربعاء) تراجعا في معدلات الاداء، فيما تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.63 في المئة تعادل 41 نقطة الى 6456 نقطة في مقابل 6497 نقطة اليوم السابق، تلاه مؤشر السوق العام الخاسر 0.43 في المئة من قيمته الى 5892 نقطة في مقابل 5917 نقطة، بينما حقق مؤشر السوق الرئيس الزيادة بنسبة 0.14 في المئة الى 4788 نقطة.



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وتراجعت قيمة الاسهم المتداولة 22 في المئة الى 35 مليون دينار في مقابل 45 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة 9 في المئة الى 175 مليون سهم في مقابل 193 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 5 في المئة الى 7454 صفقة.

وسجل سهم «برقان» أكبر زيادة في السعر، بعد ارتفاع سعره 0.59 في المئة، وصولاً إلى 343 فلس، من تداول 4.75 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.62 مليون دينار نفذت من خلال 131 صفقة.

وحقق سهم « بوبيان ب» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 3.64 في المئة، هبوطا إلى 900 فلس، من تداول 627 ألف سهم، قيمتها 564 ألف دينار، نُفذت من خلال 206 صفقات.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة 5.4 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.90 في المئة الى 990 فلس، تلاه سهم زين بسيولة 5.1 مليون دينار من تداول 8.88 مليون سهم.