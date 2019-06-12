أصول أرامكو تنمو 22% إلى 358.9 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ارتفع إجمالي أصول أرامكو السعودية إلى 358.9 مليار دولار في 2018، من 294 مليار دولار في 2017، بزيادة 22% ، فيما تجاوزت تكاليف التشغيل في الشركة 143 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعا من 108.7 مليارات دولار في 2017، وذلك وفقا للصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين في أرامكو السعودية، والتي دشنتها الشركة أمس، وتحتوي على معلومات عن البيانات المالية.

وذكرت البيانات أن إيرادات أرامكو بلغت 355.9 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 264.17 مليارا في 2017. وأفادت بأن صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بلغ 111.07 مليار دولار في 2018، مقابل 75.89 مليار دولار في 2017، بنمو 46.3%.

وأشارت إلى أن مطلوبات أرامكو شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة بلغت 48.99 مليار دولار في 2018، صعودا من 39.7 مليار دولار في 2017.