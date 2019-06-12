نفاذ قرار اندماج الأول مع ساب 15 يونيو في حال عدم وجود اعتراض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنقضي فترة اعتراض الدائنين على اندماج البنك الأول مع البنك السعودي البريطاني «ساب» السبت المقبل، حيث يصبح قرار الاندماج نافذا في حال عدم وجود اعتراض.

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وأوضح البنك الأول، في بيان على تداول أمس، أن فترة اعتراض الدائنين على صفقة اندماج البنك مع البنك السعودي البريطاني ستنقضي بتاريخ 15 يونيو 2019.

وقال البنك إنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذا مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني البنك الأول على صفقة الاندماج.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي «البنك الأول» والجمعية العامة غير العادية لـ»بنك ساب» في اجتماعهما في مايو الماضي، على اندماج البنكين وفقا لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول، وانقضاء «البنك الأول» نتيجة لذلك، وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين بتاريخ 3 أكتوبر 2018.