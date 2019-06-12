مؤشر الأسهم السعودية يقفز فوق 9 آلاف نقطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات أمس فوق 9 آلاف نقطة، مواصلا صعوده للجلسة الخامسة، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهر، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

Advertisements

وأغلق المؤشر مرتفعا 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمها أكثر من 143 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة وتهامة وساكو وصناعة الورق والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بوان واسمنت العربية ومتلايف إيه أي جي العربي وأليانز إس إف وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و 2.16%، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية والراجحي وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي وسابك والإنماء ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3548.31 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 ملايين ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.