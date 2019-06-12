شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعا بإحدى الشركات الأمريكية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والطبية بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، والدكتور حسام منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. Advertisements وقالت الوزارة على موقعها الرسمى، إنه تم بحث قيام الشركة بتأسيس أول خط انتاج لها فى مصر بالشراكة مع شركة مصرية، باستثمارات أولية تبلغ 200 مليون جنيه. جدير بالذكر أن الاستثمارات الامريكية فى مصر تصل لنحو 43 مليار دولار.

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