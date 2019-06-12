شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12- 6 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019.

إيقاف تداول 4 شركات إيقاف تداول 4 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الأهرام للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.5 مليون ورقة مالية بقيمة 680 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.83%، والعرب على 6.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 9391 جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.7 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%

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- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 27.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%

- بنك الكويت الوطنى – مصر بسعر إغلاق 39.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.63%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 31.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.90%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.30%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.45%

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.729 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 23.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%