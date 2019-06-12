شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر "عرب نت" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر عرب نت بيروت وتستمر حتى غدا الخميس، احتفالًا بمرور عشرة أعوام منذ أن بدأ رحلته لتمهيد الطريق للأعمال الرقمية وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُعد المؤتمر احتفالًا بالابتكار، ويجمع أكثر من 3000 مشارك من المديرين التنفيذيين للشركات والقادة الحكوميين والمتحدثين المشهورين ورواد الأعمال العالميين لمناقشة أحدث الموضوعات فى مجال التكنولوجيا، كما يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصادر التمويل وبرامج الاحتضان.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر "عرب نت" فى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.