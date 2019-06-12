شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر "عرب نت" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر عرب نت بيروت وتستمر حتى غدا الخميس، احتفالًا بمرور عشرة أعوام منذ أن بدأ رحلته لتمهيد الطريق للأعمال الرقمية وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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ويُعد المؤتمر احتفالًا بالابتكار، ويجمع أكثر من 3000 مشارك من المديرين التنفيذيين للشركات والقادة الحكوميين والمتحدثين المشهورين ورواد الأعمال العالميين لمناقشة أحدث الموضوعات فى مجال التكنولوجيا، كما يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصادر التمويل وبرامج الاحتضان.