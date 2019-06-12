شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومى مع مسئولين يابانيين لتنفيذ 17 محطة من خط المترو الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" برئاسة تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة للشرق الأوسط واوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين.

وخلال الاجتماع، شهدت المفاوضات بين الجانبين المصري والياباني تقدما كبيرا فيما يخص التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق والتي تمتد بطول 18 كم من حدائق الاهرام حتى الملك الصالح بعدد 17 محطة واتفق الجانبان على استمرار تكثيف الاجتماعات خلال الايام القادمة للاسراع في البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع.

وأكدت وزارة النقل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التعاون مع اليابان في هذا المشروع الحيوي الهام، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.لافتا الى أن هذا المشروع له اهمية كبيرة في تلبية متطلبات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

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ومن جانبها أوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثماري الواعد بها مؤكدة على أهمية تنفيذ الخط الرابع للمترو.

وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المشتركة بين الوزارتين، لبحث تدعيم الاستثمار في مجال النقل، والاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية والطرق والكباري وأكدت وزارة النقل أن الوزارة تعمل على تطوير كافة عناصر منظومة النقل وعلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرة إلى يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.