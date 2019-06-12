شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يكشف ارتفاع رأسمال الغرفة لـ335 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عن نجاح مجلس إدارة الغرفة فى الوصول برأسمال الغرفة إلى 335 مليون جنيه مقابل 76 مليوناً فى عام 2010، مؤكداً أن الغرفة نفذت العديد من المشروعات الخدمية لمنتسبيها من تجار محافظة الجيزة فضلاً عن تحديث البنية التحتية للغرفة بما يساهم فى تحسين الخدمات المُقدمة للتجار.

وقال "ناصر"، فى بيان له ، إن مجلس إدارة الغرفة وافق على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مشروع التأمين الصحي على التجار ومن المنتظر بدء تنفيذه فى 15 يوليو المقبل، كاشفاً أن المشروع يستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 الآف تاجر، موضحاً أن مشروع التأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة كلف الغرفة 3 ملايين جنيه ولم يشترك به سوى 300 تاجر فقط وهو ما يستوجب العمل على زيادة مستوى الوعي بالرعاية الصحية لدى منتسبي الغرفة.

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وأضاف أنه استناداً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديل عدد من أحكام مواد القانون 189 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية والذي أتاح للغرف التجارية تأسيس شركات بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى لإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة، فإن الغرفة التجارية بالجيزة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى الخاصة بعدد من المشروعات تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن توقيعه بروتوكول مع مشروع دعم التنافسية وريادة الأعمال لتنفيذ مشروع الخدمة المميزة وهو المشروع المُقام بالكامل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وكشف "ناصر"، تدشين بورصة ساعية داخل محافظة الجيزة وكذلك إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 50 فدانًا بالمحافظة الجيزة الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم التعرف على احتياجات كافة القطاعات التجارية داخل محافظات الجيزة من تلك المنطقة بما يتيح لمنتسبي الغرفة التجارية فتح أسواق جديدة في أفريقيا.